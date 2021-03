2021/03/19 | 11:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امير الداغستاني – بغداد ذكر شامل كامل نائب رئيس الهيئة التطبيعية أنه اجتمع مع ممثلي المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم في قطر، فيما يخص ملف استضافة البصرة لخليجي 25.وقال كامل، إن الاجتماع حضره رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة، رئيس الاتحاد القطري للعبة، مبينا ان الأمور مطمئنة وتبشر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تزف خبراً ساراً للجماهير العراقية فيما يخص خليجي 25

