تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار

2021/03/19 | 11:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1733.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس.في حين وتراجعت […]

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