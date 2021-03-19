بالصور:فرش الممرّات المؤدّية إلى مرقد أبي الفضل العبّاس بالسجّاد الجديد

2021/03/19 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت العتبة العبّاسية المقدّسة، بفرش

ممرّات البوّابات المؤدّية إلى مرقد

أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)،

بنوعيّةٍ خاصّة من (الكاربد) حسب قياسات

كلّ بوّابة، وذلك تزامناً مع الذكرى

العطرة لولادات الأقمار

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