نائبة تكشف عن جهات في وزارة النفط تعمل على بيع مناصب شركة النفط الوطنية غير المشكلة والسيطرة على عقودها المستقبلية

2021/03/19 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من سعي جهات

عليا في وزارة النفط للإسراع في تشكيل

شركة النفط الوطنية بأساليب ملتوية

وبطرق غير قانونية، بهدف بيع مناصب مجلس

إدارتها والسيطرة على عقودها

المستقبلية .

وقالت في بي

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