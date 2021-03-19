خبير امني: محيط الطارمية مازال خطراً على امن بغداد

2021/03/19 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الامني، كاظم الموسوي، ان محيط الطارمية يشكل منطقة تهديد لامن العاصمة، لافتا الى ان القضاء المذكور حتى لو تم تأمينه فأن محيطه يبقى غير امن لاتصاله بمناطق كبيرة تمتد لمحيط ديالى وصلاح الدين.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “اتصال الطارمية باراضٍ زراعية كبيرة في محيط العاصمة وصولا الى ديالى وصلاح الدين يؤكد تحرك العناصر الارهابية ضمن هذه المناطق الريفية المتصلة مع بعضها”.واضاف ان “الطارمية حتى لو تم تأمينه بالكامل فأن محيطه لن يكون بعيدا عن عناصر داعش الارهابي حيث تتخذ من المناطق الزراعية المفتوحة مابين المناطق ملاذا امنا لها”.وبين ان “المناطق الريفية تحتاج الى عمليات امنية متواصلة وخاصة المتصلة بديالى وصلاح الدين والانبار والتي تشكل حزام بغداد، حيث يحاول الارهاب تنفيذ عملياته انطلاقا من تلك المناطق”.



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