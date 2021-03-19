مخاوف من سقوط مأرب بيد الحوثيين بعد سيطرتهم على جبل استراتيجي

2021/03/19 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت الميليشيات الحوثية تقدما هاما باتجاه مدينة مأرب آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن بعد سيطرتهم على جبل استراتيجي عقب ساعات من القتال مع القوات الحكومية، بحسب مصادر عسكرية حكومية.

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