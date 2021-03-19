الموصل.. أولياء الطلبة يشكون ضيق موعد الامتحانات

2021/03/19 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية الاتحادية يوم 20 من شهر مارس الجاري هو موعد انطلاق (امتحانات نهاية الكورس نصف السنة) للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية، وستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين 29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي ، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس، منوهة الى إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

هذا القرار لم يلق ترحيبا من اولياء الطلبة في محافظة نينوى، حيث يعتبرون الوقت ضيقا، مطالبين بتأجيل الموعد لبضعة ايام اخرة.

ابو لؤي، احد اولياء الطلبة، قال لـ PUKmedia، نطالب بتمديد فترة الامتحان اقل شي اسبوعا كاملا لمراجعة المواد الدراسية، مضيفا ان الجدول وصل متاخرا وتوجد مواد جرى تغييرها، كاشفا عن اوضاع الطلبة بسبب الارباك الذي اثر عليهم نفسيا.

المواطنة هدى هاشم، احدى اولياء امور التلاميذ، قالت من جانبها "نواجه مشكلة بضعف شبكات الانترنت وهناك من لا يمتلك انترنت اصلا وقليل من اولياء امور الطلبة يجيد استخدام منصات التعليم لكن بالرغم من هذه المشاكل كنا على تواصل مع الكوادر التعليمية من اجل ابنائنا الطلبة والتلاميذ.

المواطنة ام اسيل، قالت "انها تجهز ابناءها بمستلزمات الوقاية من كورونا من خلال شراء القفازات وادوات التعقيم والكمامات تحضيرا للامتحانات الحضورية".

PUKmedia / مثنى النهار / الموصل

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