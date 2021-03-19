طارق حرب: تعديل قانون المحكمة الاتحادية لا يهمش الكورد

2021/03/19 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الجمعة، ان تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه مجلس النواب يوم امس يحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية ليكون صادرا.

وقال حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان القانون يجب يجب ان يصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا، مشددا على انه يمكن القيام بهذه الاجراءات خلال يومين.

ونفى طارق حرب ان يكون تعديل القانون فيه تهميش لإقليم كوردستان، مضيفا "مسألة الاقليم في قانون المحكمة الاتحادية نحن منتهون منها، الحال بقي كما هو"، موضحا ان "القرارات في القضايا العادية للمحكمة تصدر بالأغلبية البسيطة يعني النصف زائد واحد من عدد اعضاء المحكمة، اما قرارات القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان يجب ان تصدر بتصويت اغلبية الثلثين من اعضاء المحكمة".

واشار الى انه لم يتم تبديل نسبة القضاة الكورد في المحكمة وجميع الاحكام التي في الأمر رقم 30 لسنة 2005 لم تتبدل فقط تم تبديل ما يتعلق بالنصاب اللازم لعقد المحكمة لاجتماعاتها واستبدال القضاة الحاليين بآخرين جدد.

PUKmedia / فائق إيزدي

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