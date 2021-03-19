2021/03/19 | 11:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بوجود طريقة قد يلجأ إليها ريال مدريد لاستعادة هدافه التاريخي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى معقله “سانتياغو برنابيو” خلال الصيف القادم.وأشارت “ماركا” إلى أن هذه الصفقة قد تكون معقدة بالنسبة لرونالدو، بسبب الضرائب المرتفعة في إسبانيا، مقارنة بما يدفعه في إيطاليا، لكن هناك طريقة واحدة للهروب من هذا الأمر.وأبرزت الصحيفة، تصريحات توني روكا الرئيس التنفيذي لشركة “Himnus Football Lawyers”، الذي قال: “يتمتع رونالدو بنظام ضريبي مميز في إيطاليا”.وأضاف توني: “رونالدو لم يذهب إلى إيطاليا عن طريق الصدفة، لكن لأنها البلد الذي يتمتع بمعاملة ضريبية أفضل في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حيلة ذكية تقرب رونالدو من ريال مدريد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حيلة ذكية تقرب رونالدو من ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حيلة ذكية تقرب رونالدو من ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).