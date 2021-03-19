وزير الزراعة يلتقي مربي الأسماك: صرف مبالغ التعويضات قريباً

2021/03/19 | 11:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عدداً من مربي الاسماك ومختصين في مجال الثروة السمكية واصحاب معامل الاعلاف، بحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري.وأكد وزير الزراعة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أهمية هذا اللقاء كونه يناقش اليات تطوير انتاج الاسماك في العراق والمشاكل والمعوقات التي تواجه …

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