لليوم الثاني.. أهالي قضاء “الزوراء” يتظاهرون ويرفعون عدداً من المطالب

2021/03/19 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة (19 آذار 2021)، بخروج أهالي قضاء الزوراء "المعامل" سابقاً، بتظاهرات واحتجاجات لليوم الثاني على التوالي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أهالي قضاء الزوراء (المعامل سابقا) يتظاهرون لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالخدمات، وإقالة المسؤولين الفاسدين، وتخفيض قيمة الدولار".

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