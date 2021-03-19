2021/03/19 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اقدم شرطي على الانتحار داخل مركز امني شمال بعقوبة، مركز محافظة ديالى.وقال مصدر محلي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شرطيا خمسينيا انتحر بشنق نفسه داخل غرفته في مركز / جيزاني الجول / باطراف الخالص شمال بعقوبة".واضاف :"ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شرطي داخل مركز امني في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شرطي داخل مركز امني في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).