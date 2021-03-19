اسعار الذهب تتراجع مع قوة الدولار

2021/03/19 | 12:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأمريكية.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1733.74 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولارا أمس الخميس.في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1731.50 دولارا للأونصة.وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى في ما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2650.19 دولارا للأونصة، بعد أن ارتفع 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة، بعدما خفضت شركة "نورنيكل" الروسية، وهي أكبر منتج في العالم للمعدن، تقديراتها للإنتاج، مما غذى مخاوف بشأن الامدادات./انتهى8

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