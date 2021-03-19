كربلاء : دوريات النجدة تلقي القبض على متشاجرون بالسلاح داخل مستشفى وفي احد الاحياء السكنية

2021/03/19 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة كربلاء ان مفارز قسم شرطة

النجدة تمكنت من القبض على شخص بعد

مشاجرته داخل مدينة الامام الحسين

الطبية وبحوزته مسدس نوع 4s مع مخزن و25

اطلاقة وتسليمه الى إحدى مراكز الشرطة

القريبة.

واضاف البي

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