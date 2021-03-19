تعليقا وتصحيحاً.. الشيخ جلال الدين ينهي اللمسات الأخيرة من “تحقيق” كتاب “الميزان في تفسير القرآن”

2021/03/19 | 12:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، حجة الإسلام والمسلمين الشيخ جلال الدين الصغير، اليوم الجمعة، عن قيامه بإنهاء وضع اللمسات الأخيرة على كتاب الميزان في تفسير القرآن للعلامة محمد حسين الطباطبائي (قدس سرّه).وقال الشيخ جلال الدين في بيان، تلقت “الأيام نيوز” نسخة منه، انه “بفضل الله وعظيم منّته انتهيت صبيحة اليوم من […]

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