2021/03/19 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص كشف تحالف الفتح، اليوم الجمعة، موقفه من التصويت على الموازنة وتخفيض سعر الدولار.وقال عضو التحالف، عدي شعلان، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “تحالف الفتح وجميع القوى الشيعية والسنية ستمضي بالتصويت اليوم على الموازنة، بعد انضمام حركة التغيير والحزب الاتحاد الوطني الكردستاني معهم، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني”.وأكد أن “جميع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبيل عقد جلسة التصويت..



الفتح يحدد موقفه من الموازنة وسعر الدولار المركز الخبري الوطني.

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