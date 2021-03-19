جيرارد يدعو “يويفا” للتحرك بعد “إهانة عنصرية”

2021/03/19 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالب مدرب رينجرز ستيفن جيرارد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بالتحرك بعدما اشتكى لاعبه غلين كمارا من تعرضه لإهانة عنصرية من أحد لاعبي سلافيا براغ خلال الخسارة 0-2 في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وكان كمارا غاضباً بعدما همس أوندريه كودلا بشيء في أذنه ووجه إليه حديثاً وهو يضع يده على فمه مما أدى إلى شجار.

وأكمل بطل إسكتلندا المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد كيمار روفه وليون بالوغن وودع المسابقة بالخسارة 1-3 في النتيجة الإجمالية.

وقال جيرارد: “لاعب فريقي أبلغني أنها كانت إهانة عنصرية، أشعر بالغضب..



أعلم غلين وأثق فيه 100% والأمر مخيب للغاية”.

وأضاف: “إذا أردت توجيه حديث إليك على أرض الملعب فلماذا أضع يدي على فمي أو أهمس في أذنك”.

وأضاف: “الأمر بيد يويفا الآن وأتمنى ألا يتم إغفاله”.

ونفى سلافيا تلك المزاعم وقال في بيان إن كمارا اعتدى على كودلا بعد المباراة وأوضح المدافع أن ما همس به للاعب الفنلندي لم يكن إهانة عنصرية.

كما تعرض المهاجم روفه لإهانة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرده بسبب تدخل على أوندريه كولار حارس سلافيا.

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