2021/03/19 | 12:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة استثمار ذي قار، اليوم الجمعة، إحالة اكثر من 100 مشروع للتنفيذ خلال ستة اشهر.وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة، في تصريح صحفي، إن “هيئة استثمار ذي قار احالت 102 من المشاريع للتنفيذ وهي في تخصصات خدمية وسياحية وانتاجية”.وأضاف، أن “هذه المشاريع ستساهم في توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي اضافة الى تقديم الخدمات للمواطنين”، مبينا أن “الهيئة تنجز سنويا خمسة مشاريع، وانها تمارس عملها في المراقبة والمتابعة للاسراع في انجاز المشاريع وحسب الخطة المتفق عليها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استثمار ذي قار تعلن إحالة اكثر من 100 مشروع للتنفيذ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار ذي قار تعلن إحالة اكثر من 100 مشروع للتنفيذ) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار ذي قار تعلن إحالة اكثر من 100 مشروع للتنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).