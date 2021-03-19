2021/03/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مجلس النواب جلسة مخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة.

وحدد البرلمان جلسته التي من المقرر أن تعقد خلال الساعات القليلة المقبلة لتمرير قانون الموازنة بعد أشهر من المفاوضات والخلافات حول حصة إقليم كردستان في الموازنة.

وتؤكد مصادر نيابية مطلعة وجود تقارب وتوافق بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، ومن المرجح أن يتم التصويت على الموازنة بعد الحصول على توافق سياسي بين الكتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جلسة نيابية مرتقبة لتمرير مشروع الموازنة بعد أشهر من المفاوضات حول حصة إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جلسة نيابية مرتقبة لتمرير مشروع الموازنة بعد أشهر من المفاوضات حول حصة إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).