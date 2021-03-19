القوات العراقية تتسلم أبراج كاميرات حرارية ومواد احتياطية من التحالف الدولي

2021/03/19 | 12:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت القوات العراقية في قاعدة عين الأسد الجوية أبراج كاميرا حرارية ومولدات لكل برج من قوات التحالف الدولي.

وذكر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية استلمت أبراج كاميرا حرارية عدد ست وثلاثين وحاوية تضم مواد احتياطية عدد ست وثلاثين إضافة الى مولدات عدد اثنين لكل برج من قوات التحالف الدولي، والتي جاءت وفق خُطة مُعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وتنسيق متبادل بين الجانبين.

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