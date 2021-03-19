إعتقال عصابة مختصة بسرقة الدور السكنية والمواشي في ميسان

2021/03/19 | 12:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، القبض على 4 متهمين يشكلون عصابة مختصة بسرقة الدور السكنية والمواشي في ناحية المشرح التابعة الى قضاء الكحلاء جنوب شرق المحافظة.وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مركز شرطة ناحية المشرح قامت بمتابعة عصابة متخصصة بسرقة الدور السكنية في أوقات متاخرة …

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