2021/03/19 | 12:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أصدرت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، حزمة ضوابط تتعلق بموسم الحج للعام الحالي ومن بينها إلزام حجاج الخارج بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية.وأوضحت صحيفة (عاجل السعودية) تابعها “المركز الخبري الوطني” أن الضوابط تضمنت إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تصدر ضوابط للراغبين في الحج هذا العام المركز الخبري الوطني.

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