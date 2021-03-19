بالوثيقة.. منح 5 مسؤولين اجازة لمدة 14 جراء اصابتهم بكورونا- عاجل

2021/03/19 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الكهرباء ماجد حنتوش، أمراً بمنح إجازة إلى خمسة مسؤولين في الوزارة، لمدة 14 يوماً، نظراً لإصابتهم بفيروس كورونا.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الدائرة الإدارية والمالية، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، إن "وزير الكهرباء وجه بمنح خمسة مسؤولين في الوزارة لحين اكتسابهم الشفاء التام من فيروس كورونا".

يتبع..

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