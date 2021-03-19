الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب 36000 لتر من النفط الخام في كركوك

2021/03/19 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، إحباط تهريب 36000 لتر من النفط في محافظة كركوك.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استكمالا لمهامها في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والمهربين واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، اكدت وجود تحرك صهريج محمل بـ لتر36000 من النفط الخام المهرب ترافقه عجلة نوع تاهو لصاحب الحمولة في منطقة ساقزلي بمحافظة كركوك، وعلى اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من إحباط عملية التهريب والقبض على الشاحنة وسائقها والعجلة المرافقة لها".

وأضافت، "ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف نص اخمص و18200 دولار و2400000 دينار، مبينة، وقد تم تسليمهما الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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