مؤسسة السجناء: رواتب محتجزي رفحاء ستعاد بأثر رجعي وقرر الحكومة لم يمرر

2021/03/19 | 12:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، اليوم الجمعة، أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.وقال مدير اعلام المؤسسة ماجد الزركاني، في تصريح صحفي، إن “قرار رئاسة الوزراء بشأن محتجزي رفحاء عرض على مجلس النواب ولم يصوت على إلغاء المادة القانونية المشمولين بها، لذلك سيبقى قانون مؤسسة الشهداء ثابت”، مؤكداً أن “قرار مجلس الوزراء لم يمرر في مجلس النواب”.وأضاف أن “جميع حقوق محتجزي رفحاء ستعاد لهم بكامل تفاصيلها، لانهم يطلبون الدولة مستحقات مالية ما يقارب الـ 10 أشهر”.وكان مجلس الوزراء قد […]

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