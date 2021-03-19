2021/03/19 | 12:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة والديوانية يتبادلان "الشكوى" و10 أندية تتدخل لحل الأزمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/19 | 12:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة والديوانية يتبادلان "الشكوى" و10 أندية تتدخل لحل الأزمة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة والديوانية يتبادلان "الشكوى" و10 أندية تتدخل لحل الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).