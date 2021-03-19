القبض على متهم بالسرقة واخر بتزييف فئة 100 دولار في بغداد

2021/03/19 | 12:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة شؤون الشرطة ، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة اموال ومصوغات ذهبية بقيمة 18 مليون دينار واخر بتزييف فئة 100 دولار في بغداد.

وقال إعلام وكالة شؤون الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على متهم بسرقة اموال ومصوغات ذهبية بقيمة 18 مليون دينار واخر بتزييف فئة 100 دولار في بغداد".

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