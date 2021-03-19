“تويتر” يعيد النظر في سياسته تجاه قادة العالم

2021/03/19 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة أعلن موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، أنه سيراجع سياسته تجاه قادة العالم لتقرير كيفية التعامل مع السياسيين الكبار الذين ينتهكون قواعد استخدام شبكة التواصل الاجتماعي.وقال الموقع في بيان: “نريد أن تظل سياساتنا مواكبة للطبيعة المتغيرة باستمرار للخطاب السياسي على تويتر … لذلك، فإننا نعيد التفكير في نهجنا تجاه قادة العالم ولحل هذه […]

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