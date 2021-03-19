خبير اقتصادي يرجح بقاء سعر صرف الدولار الى نهاية العام الحالي

2021/03/19 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / رجح الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، بقاء سعر صرف الدولار حتى نهاية العام الحالي .وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" البنك المركزي هو من يمتلك رسم السياسة النقدية، وانه يجد بأن الفرق بين السعر القديم والجديد يمكن أن يسهم في سد العجز وتسديد ديون العراق وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة".واضاف الامين: ان" قانون الموازنة يجب ان يحتوي فقرات لمساعدة العوائل الفقيرة المتضررة من ارتفاع سعر صرف الدولار".وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت ان سعر الصرف في مسودة قانون الموازنة المطروح للتصويت باق على ماهو عليه ١٤٥٠ دينار ا للدولار./انتهى8

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