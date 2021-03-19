الكولومبي جيفرسون يدعم خطوط القوة الجوية

2021/03/19 | 12:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وصل اللاعب المحترف الكولومبي جيفرسون كولازوس الى مقر اقامته في العاصمة بغداد للالتحاق بتدريبات فريق القوة الجوية.وقال المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان المحترف الكولومبي جيفرسون وصل إلى العاصمة بغداد وسينخرط بتدريبات الفرق تحضيرا لما تبقى من منافسات الدوري" ، لافتا الى :" ان القوة الجوية يسعى لانهاء الموسم الحالي بصدارة الترتيب والتتويج باللقب".وبين :" ان جيفرسون يمثل اضافة نوعية للفريق ، الذي تنتظره مشاركة في ملحق دوري ابطال آسيا ، اذ سيواجه فريق الوحدة السعودي في السابع من نيسان المقبل ".وتابع :" ان الفريق اكمل تحضيراته لمواجهة فريق زاخو ، يوم غد ، وهو عازم على خطف النقاط الثلاث"، مشيرا الى :" ان اللاعب الكولومبي جيفرسون سيشارك مع الفريق اعتبارا من الجولة 26 ،وسيستغل الملاك الفني فترة توقف الدوري لينسجم اللاعب الكولومبي مع الفريق".يشار الى ان القوة الجوية يتصدر لائحة الترتيب برصيد 53 نقطة./انتهى

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