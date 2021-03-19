لحظة استلام العمليات المشتركة ابراج كاميرات حرارية من التحالف الدولي (فيديو)

2021/03/19 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تسلمت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، ابراج كاميرات حرارية من قبل التحالف الدولي وفق خطة مسبقة وتنسيق متبادل بين الجانبين.

وذكر اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (19 اذار 2021)، ان "قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية استلمت أبراج كاميرا حرارية عدد (36) وحاوية تضم مواد احتياطية عدد (36)، إضافة الى مولدات عدد (2) لكل برج من قوات التحالف الدولي، والتي جاءت وفق خُطة مُعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وتنسيق متبادل بين الجانبين".

واضاف رسول انه "تم تسليمها إلى قيادات العمليات والفرق وفق خطة مُعدة وحسب الضوابط والسياقات المعمول بها في الجيش العراقي"، موضحاً إن "قوات التحالف لديها وجبات أخرى سيتم تسليمها في المستقبل الى قيادة العمليات المشتركة بالتتابع".

استلمت قيادة العمليات المشتركة في قاعدة عين الأسد الجوية أبراج كاميرا حرارية عدد (36) وحاوية تضم مواد احتياطية عدد (36)، إضافة الى مولدات عدد (2) لكل برج من قوات التحالف الدولي @CJTFOIR ، والتي جاءت وفق خُطة مُعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة وتنسيق متبادل بين الجانبين.



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— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) March 18, 2021

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