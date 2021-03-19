تعليق من المالية النيابية قبل ساعة من جلس التصويت على الموازنة

2021/03/19 | 12:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعربت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عن املها باتمام مشروع قانون الموازنة من اجل التصويت عليه في جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح تابعه NRT عربية، (19 آذار 2021)، ان "مشروع قانون الموازنة غير جاهز للتصويت بعد،" موضحا ان "هناك اجتماع للجنة المالية النيابية في الساعة الـ 12 ظهرا اي قبل موعد الجلسة بساعة لاتمام مسودة المشروع ".

واضاف ميرزا، انه "قد تكون هناك اجتماعات بين كتل سياسية قبل اجتماع اللجنة المالية"، معربا عن "أمله في الذهاب الى الجلسة ويكون مشروع قانون الموازنة جاهز للتصويت عليه ".

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب اليوم في جلسته التي ستنعقد في الساعة الواحدة ظهرا، على مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

N.A

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