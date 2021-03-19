2021/03/19 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أكد النائب المستقل يوسف الكلابي، اليوم الجمعة، أن الموازنة تحتاج إلى 48 ساعة لدراسة التعديلات التي أجريت عليها قبل تمريرها في مجلس النواب.وقال الكلابي لـ”المركز الخبري الوطني” إن “الموازنة تم تعديل أغلب فقراتها وهو مايتطلب أن يأخذ النواب 48 ساعة على الأقل لدراستها قبل التصويت”.وبشأن تخفيض سعر الصرف قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلابي: تمرير الموازنة يتطلب 48 ساعة لدراسة تعديلاتها المركز الخبري الوطني.

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