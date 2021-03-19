القوة الجوية يحدد موعد المشاركة الأولى لجيفرسون

2021/03/19 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل المحترف الكولومبي جيفرسون كولازوس

إلى بغداد للالتحاق بتدريبات فريق

القوة الجوية العراقي.

وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة

الجوية علاء محمد ل[كووورة] إن جيفرسون

سينخرط بتدريبات الفريق لتجهيزه لما

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