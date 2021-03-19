البصرة.. الأمن الوطني يضبط 5 اطنان من الدواء منتهي الصلاحية.

2021/03/19 | 12:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني العراقي عن ضبط

5 اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في

احدى المكاتب العلمية الكائنة في حي

الجزائر بعد استحصال الموافقات

القضائية

وقال بيان حصلت وكالة نون الخبرية علية

انه بناءً على

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