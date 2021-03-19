توضيح رسمي حول قرار ’حجب البطاقة التموينية’: توجيه إلى الوزارات والمحافظات

2021/03/19 | 12:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الجمعة، إن مجلس الوزراء قرر حجب البطاقة التموينية عن فئات محددة، فيما صادق المجلس على أغلب توصيات لجنة إصلاح البطاقة.

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وذكر الوزير في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 آذار 2021)، أن "مجلس الـوزراء قـرر حجب البطاقة التموينية عن فئات محددة وذلك وفقاً لما أقرته اللجنة المعنية بإصلاح البطاقة التموينية، وذلك لضمان وصول المفردات التموينية الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والأسر التي هي دون خط الفقر وشمولهم بحصة كاملة"، لافتا إلى أن "اللجنة التي تضم وزارات العمل والتخطيط والمالية والصناعة والتجارة والزراعة وهيئة الاستثمار سبق لها أن عقدت اجتماعات متواصلة للخروج بآليات محددة عن الفئات التي لها الاولوية بالبطاقة التموينية".

وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء حجب البطاقة يشمل أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن مليون ونصف المليون دينار والمقاولين المصنفين حتى الدرجة السادسة وأصحاب الشركات المسجلين في دائرة تسجيل الشركات والمسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة".

وبين وزير العمل أن "القرار يشمل أيضا الأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي (أكثر من (18) مليون دينار سنوياً)، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتاً لحين إثبات عودتهم) والمقيمين خارج البلاد والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف، فضلا عن نزلاء السجون والهاربين من العدالة".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الإنفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتباً كلياً بقدر (مليون و500 ألف دينار) فما فوق خلال (30) يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار، وسيجري توفير مفردات البطاقة التموينية كاملة خلال شهر رمضان المبارك استثناء من ضوابط الشراء مع توفير الحصة التموينية خلال الأشهر المقبلة للفئات الضعيفة وعديمة الدخل".

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