انتخابات الاستغفال - عدنان الصباح

2021/03/19 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح تتزايد قناعتي يوميا للأسف الى اننا لن نصل الى صناديق الاقتراع وان البديل هي الفوضى وتكريس الانقسام وان ذلك يعني انه لن يعود بإمكان احد الحديث عن الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام بعد ان قبل الجميع بحالة الانقسام القائمة كأساس لانتخابات تم الاتفاق عليها بين المنقسمين انفسهم اولا وبعد ان قدموا للشارع الفلسطيني نموذج يشبه الاعجوبة نختلف في الواقع ولا يوجد أي قاسم مشترك لا سياسي ولا ايديولوجي ولا ما يحزن ......





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