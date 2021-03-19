إيران: سنجري تجربة باردة على مفاعل أراك النووي

2021/03/19 | 13:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن إيران ستجري تجارب باردة على مفاعلها النووي أراك، المعاد تصميمه، تمهيدا لتشغيله بالكامل في وقت لاحق من العام.ونقلت وسائل إعلام محلية، وفقا لـ “رويترز”، عن المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، قوله إن الاختبار البارد، الذي يشمل عادة بدء التشغيل الأولي لأنظمة السوائل وأنظمة الدعم، سيجري […]

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