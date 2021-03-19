مؤسسة السجناء:البرلمان لم يصوت على قرار مجلس الوزراء بتقليص رواتب رفحاء وستعاد باثر رجعي

2021/03/19 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، الجمعة،

أن رواتب محتجزي رفحاء ستعاد لهم وبأثر

رجعي، مبينة أن البرلمان لم يصوت على

قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بتقليص

رواتبهم وحصرها لرب الاسرة فقط.

وقال مدير اعلام الم

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