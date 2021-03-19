“انستغرام” للأطفال دون سن 13عاما!

2021/03/19 | 13:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

تعتزم شركة “فيسبوك” إطلاق نسخة من تطبيق الصور الشهير “إنستغرام” مخصصة للأطفال دون سن 13 عاما، سعيا منها لإيصال منتجها الشهير إلى الجيل القادم من مستخدمي الإنترنت.وتم الإعلان عن التطبيق الجديد داخليا أمس الخميس، ولكن لم يتم إطلاقه بعد، بحسب صحيفة “بلومبيرغ”.



ويطلب “إنستغرام” حاليا أن يكون عمر المستخدمين 13 عاما على الأقل.وأصبح التطبيق الشهير، الذي اشترته شركة “فيسبوك” منذ ما يقرب من عقد من الزمان مقابل مليار دولار، أحد أكثر منتجاتها شعبية، في وقت فشلت فيه خاصية الشبكات الاجتماعية الرئيسية في تحقيق صدى لدى بعض المستخدمين الأصغر سنا.وقال جو أوزبورن، المتحدث باسم “فيسبوك”، في بيان: “يسأل الأطفال بشكل متزايد والديهم عما إذا كان بإمكانهم الانضمام إلى التطبيقات التي تساعدهم على مواكبة أصدقائهم..



في الوقت الحالي لا توجد كثرة من الخيارات للآباء، لذلك نحن نعمل على إنشاء منتجات إضافية، كما فعلنا مع ميسنجر كيدز، مناسبة للأطفال، يديرها الآباء”.انتهى25

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