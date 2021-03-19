بعد رفع قضية لحل حزب الشعوب الديمقراطي.. تركيا تعتقل 20 كرديا

2021/03/19 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت نحو 20 شخصًا في مداهمات ضد مسلحين أكراد مشتبه بهم، من بينهم ثلاثة مسؤولين محليين كبار في الحزب الموالي للأكراد في البلاد.

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