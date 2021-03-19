نينوى.. فنلندا تفتتح اول قنصلية لها في العراق

2021/03/19 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة الموصل يوم الخميس افتتاح اول قنصلية فنلندية بالعراق من خلال القنصلية الفخرية بمدينة الموصل.

وحضر مراسم الافتتاح السفير الفنلندي فيسا هيكين ومحافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين بالمحافظة، واشار هيكين خلال كلمة له ان هذه القنصلية هي الاولى في العراق، مؤكدا ان عمل القنصلية سيسهم في عمل تأشيرات الدخول وخلق فرص عمل كون الشركات الفنلندية كان لها اعمال في تشييد المباني السكنية في السابق والعمل عليها مستقبلا ايضا.

وثمن محافظ نينوى نجم الجبوري دور البعثات الدبلوماسية، مشيرا الى ان هذه احدى نتائج زيارة البابا للموصل، واصفا اياها ببقعة ضوء، معبرا عن سعادته لما لهذه البعثات من اهمية في الاعمار والفعاليات الاقتصادية، متمنيا ان تشهد الموصل فتح قنصليات اخرى.

من حانبه يرى الدكتور حسام الطحان الاكاديمي بجامعة الموصل خلال حديث لـ PUKmedia، ان فتح قنصلية بالموصل مبادرة طيبة في توقيت مهم جدا لمحافظة نينوى، مشيرا الى ان ذلك قد يعد حافزا لمزيد من المبادرات على خطى المبادرة الفنلندية.

ويضيف الطحان بأن الموصل بحاجة للدعم الدولي لإعادة اعمارها، ومن الضروري أن توجد ممثليات دبلوماسية للدول داخل مدينة الموصل كي تكون على مقربة واطلاع بالشأن الموصلي، ونشد على أيدي المسؤولين في الحكومة المحلية للاستفادة من هذه المبادرة ومثيلاتها مستقبلا، مضيفا لعلنا نرى نينوى تفتح جسور تواصل دبلوماسية دوليا سيما مع اوروبا.

PUKmedia / مثنى النهار / الموصل

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