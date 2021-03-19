المالية النيابية: تعويض المتضررين من تغيير سعر صرف الدولار هو من اختصاص الحكومة

2021/03/19 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكّدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أن ملف تعويض المتضررين جراء تغيير سعر الصرف هو من اختصاص الحكومة.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن “العراقيين جميعهم متضررون جراء تغيير سعر الصرف ولا يجوز تعويض فئة وترك أخرى”، لافتا إلى أن “تغيير سعر الصرف أدى إلى إحداث تضخم في […]

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