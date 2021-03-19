2021/03/19 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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منفذ زرباطية الحدودي يتمكن من ضبط (3) عجلات محملة بمواد متنوعة تم التلاعب بوصف بضاعتها تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية مما سبب هدرا بالمال العام.

تم إحالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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