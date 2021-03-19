بدء الاجتماع الحاسم بين رئاسة البرلمان وقادة القوى السياسية لحسم قانون الموازنة

2021/03/19 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، اجتماعها بحضور رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية من أجل حسم قضية تمرير مشروع قانون موازنة 2021.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع الحاسم بشأن مشروع قانون موازنة 2021، بدأ في مقر اللجنة المالية البرلمانية بحضور رئاسة مجلس النواب وقادة القوى السياسية من أجل حسم قضية مشروع القانون والاتفاق على صيغة قانونية وفنية بخصوص حصة اقليم كردستان في الموازنة".

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، أمس الخميس، تخصيص جلسة خاصة اليوم الجمعة، لإكمال مشروع قانون موازنة 2021.

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