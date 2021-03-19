ربع مليار يورو.. السعر النهائي لتخلي بروسيا دورتموند عن هالاند

2021/03/19 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تتمسك إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني بخدمات النرويجي إيرلينج هالاند، وحددت سعرًا صادمًا للأندية التي ترغب في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن إدارة نادي بروسيا دورتموند الألماني ترغب في الاحتفاظ بخدمات المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال الموسم المقبل، ومن أجل ذلك حددت سعرًا خياليًا مقابل التخلي عنه في الميركاتو الصيفي المقبل، حسبما أكدت تقارير صحفي.

ووفقًا للصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل تشيرينجيتو" الرياضي، فإن بروسيا دورتموند وجه رسالة واضحة لكل الأندية المهتمة بخدمات هالاند، وهي أن سعره الآن هو 250 مليون يورو.

وبعمر 20 عامًا، فإن هالاند الآن هو أحد أبرز الهدافين في كرة القدم الأوروبية، حيث يواصل تسجيل الأهداف في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وتمكن من زيارة شباك منافسي بروسيا دورتموند في 31 مناسبة خلال 30 مباراة في كافة المسابقات.

تألق هالاند اللافت أدار رؤوس كبار الأندية الأوروبية، حيث تتحرك عدد من الأندية للحصول على خدمات النرويجي الشاب، من بينها ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وتشيلسي وباريس سان جيرمان.

ويعد برشلونة ورئيسه الجديد خوان لابورتا، من أبرز المهتمين بالحصول على هالاند، خاصة مع علاقة رئيس النادي الكتالوني المميزة مع الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعب، وهو أمر قد يجعل "البلوجرانا" قادرًا على ضم اللاعب.

ومع ذلك، فإن وضع برشلونة الاقتصادي ليس جيدًا، وهذا أمر سيكون مؤثرًا حتمًا على تحرك النادي لضم اللاعب، خاصة مع وجود صراع مع ريال مدريد على التعاقد مع هالاند.

وفي الواقع، أكد جوسيب بيدريرول أن،" هالاند يريد الذهاب إلى ريال مدريد، رغم أن بروسيا دورتموند قرر جعل الأمور أكثر صعوبة، وأطلع الأندية المهتمة بخدمات النرويجي أنها مطالبة بدفع 250 مليون يورو مقابل الحصول عليه.

ومن الواضح تمامًا أن هالاند لن يخرج في الصيف المقبل من ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وجاءت مطالب بروسيا دورتموند لتزيد الأمور صعوبة، حيث يستحيل على أي نادٍ دفع هذه القيمة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشدد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند في تصريحات صحفية أن،" ناديه سيبذل قصارى جهده للاحتفاظ بخدمات هالاند، وهو ما يبدو أنه سيحدث خلال الموسم المقبل على الأقل".

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