2021/03/19 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دعا حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب الحكومة الى ايلاء القطاع الخاص اهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق والعالم نتيجة تذبذب اسعار النفط وجائحة كورونا، فيما بين ان هذا القطاع لا يقل شأنا عن القطاعات الاخرى التي يمكن استثمارها لتعظيم موارد الدولة ورفد الموازنة العراقية بالاموال.وقال الكعبي خلال لقائه برؤساء واعضاء رابطة الفنادق في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد :" ان مجلس النواب سيكون داعما للقطاع الخاص ومشجعا للسياحة لخدمة الاقتصاد العراقي، و لن يتأخر عن اصدار التشريعات والقرارات التي تصب في تنمية هذا القطاع".في سياق متصل وعقب اللقاء الموسع مع اعضاء الرابطة مباشرة ، التقى الكعبي برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، حيث جرى ايصال مجموعة من المطالب الخاصة باصحاب الفنادق والتي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المستثمرين .وطالب النائب الاول لرئيس المجلس خلال اللقاء برئيس الوزراء ، بوضع التسهيلات الممكنة وانهاء كل المعرقلات امام الشركات والفنادق لتنشيط وتفعيل ودعم القطاع السياحي والاخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي مروا بها نتيجة الوباء ، مؤكدا :" ان دعم القطاع السياحي سيسهم في جعله رافدا اساسيا للموازنة العراقية وسيمنحه دورا في تنمية الاقتصاد وتعظيم موارد البلاد بعيدا عن النفط"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : مجلس النواب سيكون داعما للقطاع الخاص ولن يتأخر عن اصدار التشريعات لتنميته) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : مجلس النواب سيكون داعما للقطاع الخاص ولن يتأخر عن اصدار التشريعات لتنميته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).