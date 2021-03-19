2021/03/19 | 13:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على رئيس عصابة ، كانت تعترض طريق الشاحنات القادمة من منفذ الشيب الحدودي مع ايران .وقال مدير الشرطة العميد عبد الخضر جاسم :" تمكنت قوة خاصة من القبض على رئيس العصابة بعد مطاردته و محاصرته في احدى مناطق مدينة العمارة ،و تبادل اطلاق النار معه" .وكانت العصابة تعترض طريق الشاحنات القادمة من منفذ الشيب ، وتفرض عليها اتاوات مالية ، قبل ان تلقي القوات الامنية القبض على عدد من افرادها الاسبوع الماضي ، واعترفوا بجرائمهم ، و اعطوا معلومات عن رئيس العصابة ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على رئيس عصابة كانت تعترض طريق مركبات الحمل في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على رئيس عصابة كانت تعترض طريق مركبات الحمل في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).