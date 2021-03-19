الدليمي: الوقت كاف لإداء الامتحانات وليس هناك نية لإنهاء العام الدراسي

2021/03/19 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد وزير التربية علي حميد الدليمي على اعتراضات الطلبة وأولياء الأمور على تحديد موعد امتحانات نصف السنة، قائلا إن الطلبة أخذوا الوقت الكافي، للاستعداد للامتحانات.

وذكر الدليمي في بيان أن تحديد الموعد لم يكن مفاجئا وانما سبق هذا التاريخ تأجيلين في شباط الماضي، وكان السبب الرئيسي للتأجيل المتكرر جائحة كورونا وتداعيات الموقف الوبائي.

وأضاف وزير التربية أن موضوع انهاء العام الدراسي في هذه الامتحانات سابق لأوانه، مشيرا إلى أن مسألة المضي بالدراسة بعد هذه الامتحانات من عدمها يحدده الموقف الوبائي الذي تعرضه اللجنة العليا.

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