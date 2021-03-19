نائب: وجود 20 الف طفل عراقي في مخيم الهول “كارثة”

2021/03/19 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد ..اكد النائب السابق رعد الماس، الجمعة، وجود 20 الف طفل عراقي في مخيم الهول السورية كارثة.وقال الماس في حديث لـ/ المعلومة/،اننا” منذ اشهر طويلة نحذر من خطورة مخيم الهول السوري على الامن العراقي وامكانية ان يتحول الى بوابة شر تهدد الامن والاستقرار الداخلي خاصة وانه قريب من الشريط الحدودي وهناك معلومات عن تكرار ملف تسلل الارهابين بين فترة واخرى ما يشكل خطر حقيقي على الاوضاع الداخلية”.واضاف الماس،ان” وجود 20 الف طفل وصبي عراقي في مخيم الهول السوري وفق تاكيد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي يمثل كارثة لانه هولاء يعيشون في مخيم تحول الى مدرسة لنشر الفكر المتطرف في ظل وجود الاف من قادة الارهاب وعوائلهم من جنسيات مختلفة لافتا الى ضرورة ان يكون للحكومة العراقية دور في بيان خطورة المخيم على امنه واستقراره والسعي لحسم مصيره لان بقائه يشكل خطر على كل دول الشرق الاوسط دون استثتاء “.واشار الى ان” كل دول منطقة الشرق الاوسط لن تسلم من شر ما يخطط له في الهول السوري داعيا الى ضرورة تحصين الحدود مع سوريا بشكل اكبر ومنع اي محاولات تسلل والتعامل معها بحزم لضمان الاستقرار”.ويضم الهول السوري اكثر م 30 الف ارهابي مع اسرهم وهو اكبر بؤرة لداعش في العالم حاليا”.انتهى 25 ف

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